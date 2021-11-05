因應春節返鄉需求，指揮中心近期宣布於12月14日至2月14日推動「春節期間入境檢疫方案」，允許同住者一起在防疫旅館、集中檢疫所檢疫，檢疫天數都是14天，但若家中環境許可，最後4天也可返家檢疫。10+4方案宣布後，不少民眾向旅館修改入住時間，引發爭議，對此指揮官陳時中今日致歉，表示這是不得已的，需要讓更多人返台相聚，請大家多多包涵。

指揮中心今日說明，在12月14日至2月14日期間將推動「春節期間入境檢疫方案」，允許同日入境的家人、同住者同住防疫旅館或集中檢疫所，但需依民眾意願並配合房型，單人房建議不超過2名成人同住。

春節入境檢疫方案分為A、B兩種，其中A方案是14天都入住防疫旅館或集中檢疫所，入境時需依現行措施進行PCR檢測，檢疫期滿前（第12至14天）需接受PCR檢測，自主健康管理期間的第6至7天需以家用快篩探檢1次；

B方案則是10+4方案，前10天需入住防疫旅館或集中檢疫所，後4天可返家檢疫，但後4天需以1人1戶為原則，不過若是在防疫旅館、檢疫所同住者，返家的4天則可同住1室。另若同戶家人都已完整接種14天，也可1人1室。

檢測措施方面，B方案與A方案略有不同，除入境需要進行PCR檢測外，B方案在檢疫第9-10天，即返家檢疫前，必須進行1次PCR檢測，若檢測陰性才能返家繼續檢疫。另居家檢疫期滿前1天需進行PCR檢測，自主健康管理期間則不需要快篩。

春節方案宣布後，導致民眾修改旅館入住日期，引發爭議。陳時中今對民眾、旅館的困擾表達歉意，他坦言這是不得已的情況，還是要讓更多人返台相聚，也請大家多多包涵、配合。另外，防疫期間因注射疫苗，醫護的工作繁重，行政人員也有額外工作，大家都很辛苦，我們也表達謝意。