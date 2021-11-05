「元宇宙」商機發威，帶旺5G、AI概念股全面水漲船高！台股代表性的5G ETF-元大未來關鍵科技（00876）及AI ETF-元大全球AI（00762）在「元宇宙」族群火力全開下，5日股價雙雙創高，相關超過3萬名股民賺錢外，全球5G ETF的元大未來關鍵科技更跑贏台股5G ETF，凸顯投資人未來囊括「元宇宙」大商機，絕對不能錯過海外概念股的爆發力！

法人表示，事實上，「元宇宙」概念股從美股燒回台股，純正概念股的輝達（NVIDIA）市值飛快突破7000億美元，年漲超過一倍，躍居美國第七大上市公司，正反映「元宇宙」投資少不了海外概念股。而5G、AI都是「元宇宙」基礎建設，投資相關ETF具備巨大想像空間。

元宇宙話題發燒，帶動台股5G、AI ETF的元大未來關鍵科技、元大全球AI ETF，近期股價大踩油門並在5日台股暴漲下雙雙飆天價，元大未來關鍵科技一開盤就受到兩大成分股應材及高通激勵，帶量跳空大漲並快速擴大漲逾2%，成交量放大到近4000張。而元大全球AI也在最大成分股輝達奔漲下，盤中最高飆45.71元，成立績效一度破125%。

元大未來關鍵科技、元大全球AI ETF 5日表現都凌駕台股大漲200點的漲幅，堪稱「強中強」指標，從元宇宙話題發燒以來，兩檔ETF爆發力更是令人刮目相看，元大未來關鍵科技自10月13日低點來奔漲12%，元大全球AI 10月5日來翻漲12.9%，雙雙在一個月內大漲一成以上，市場關注帶動ETF頻爆大量。

累積元大未來關鍵科技今年來績效達18.9%，還超越台股5G ETF上漲17.7%，表現重新取得超前，且自國內首度掛牌台股5G ETF起算，元大未來關鍵科技的績效22.1%，也領先同期台股5G ETF上漲21.2%。而今年以來，AI ETF的元大全球AI更奔漲29.5%。

元大未來關鍵科技及元大全球AI績效都在10月大爆發，最大因素是企業獲利提升、市場需求強烈及聯準會寬鬆政策漸進退場，投資人集中加碼高能見度的科技股。原本5G就有長期剛性需求，元宇宙商機紅火更帶動投資人對硬體設備的關注。若短線拉回，不失為中長期的進場機會。