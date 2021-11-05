辛耘(3583)今年營收逐季成長，第三季每股淨利為1.62元，為同期最佳；前三季營收及獲利也均創同期新高，2021年前三季歸屬於母公司業主淨利2.97億元，年增約48%，每股淨利3.7元。

受惠半導體大廠積極投資，加上晶圓再生新產能逐步開出，辛耘第三季營收比第二季續增，第三季營收約12.89億元，季增28.7%，且創單季新高；前三季營收32.48億元，也創下同期新高，年增約33%。

辛耘第三季營收攀高，但因擴產營業成本提高，毛利率37.22%，低於去年同期的43.97%，也低於第二季的39.65%；歸屬於母公司業主淨利1.29億元，年增36.73%，季減11.84%，每股淨利1.62元，高於去年同期的1.18元，低於第二季的1.83元。

辛耘前三季營運創佳績，營收32.48億元，毛利率36.46%，營業利益3.83億元，歸屬於母公司業主淨利2.97億元，年增48%，每股淨利3.7元。

今年以來，辛耘三大產品線需求皆暢旺，加上台灣廠增產，以及轉投資中國大陸再生晶圓新廠產能逐步開出，挹注今年第三季以及前三季營收攀高，前三季獲利亦締新猷。

展望全年，辛耘目前旗下三大業務展望皆看正向，搭配兩岸再生晶圓分別增產、以及新廠投產，全年營收及獲利將優於去年。

辛耘有三大業務，包括自製設備、晶圓再生、設備代理；今年以來持續受惠晶圓代工大廠增產。

展望第四季，隨著台積電竹南廠將在明年正式啟用，目前開始進入試機階段，加上年底為旺季，有利相關設備廠維持業績動能。

辛耘看好市場需求，兩岸晶圓再生今明年同步啟動擴產及建廠計畫。台灣方面，12吋晶圓再生由原本的月產能12萬片，目前增至14萬片。明年預計再新增2萬片。今明兩年將共增產4萬片。

看好中國市場對晶圓再生之需求，辛耘啟動大陸新廠規畫，今年底目標有5~6萬片產能開出。第一階段規畫10萬片，預期明年中填滿。最大產能規劃為每月40萬片。轉投資大陸晶圓再生廠，目標今年損平、明年開始獲利。