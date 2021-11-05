伴隨特用材料部門出貨顯著成長，加上產品組合優化，長興（1717）第三季營收年增31.57％，毛利率20.64％，稅後淨利年增9.48％；前三季營收年成長41.36％，稅後淨利28.8億元，年成長63.81％，EPS2.32元，超越去年全年表現。

此外，長興看好下游PCB等電子產業前景，需求將逐年成長，繼長興電子（蘇州）今年第一季擴增塗膠生產線後，董事會再度通過長興電子（蘇州）擴產計畫，預計投資5.44億元人民幣，擴建廠房增設2條塗膠生產線，提高乾膜光阻產能；完工後，中國精密塗佈生產線將增至13條，為電子材料事業增添成長動能。

長興表示，前三季各部門營收佔比分別為合成樹脂49％、電子材料30％、特用材料21％，其中特用材料部門在第三季出貨顯著成長，拉高營收占比，且受惠產品組合持續優化，獲利大幅增長成為長興第三季獲利成長的主要來源；佔營收近一半的合成樹脂部門，受原物料成本高漲及市場需求轉弱影響，本季獲利表現下滑；電子材料部門進入傳統旺季，營收及獲利維持不墜。

看好需求成長，長興董事會除通過長興電子（蘇州）擴產計畫投資案，提高乾膜光阻產能；也通過投資蘇州研發中心，未來兩岸研發中心分工合作，持續開發新材料，推升長興的產業競爭力。

長興指出，長興為研發導向的化工材料廠。為加強研發並貼近市場需求，董事會通過將投入人民幣3.81億元，於長興電子（蘇州）廠區興建研發大樓。未來將逐步擴充研究人員編制，並透過產學合作等方式，強化研發量能，取得大陸市場先機。