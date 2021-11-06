中央流行疫情指揮中心今(6)日表示，AZ疫苗約59.4萬劑預定於今日晚間抵達桃園國際機場，待完成通關程序後，直接運送至指定冷儲物流中心進行後續檢驗封緘作業，再提供新冠肺炎疫苗接種計畫所列實施對象接種。

指揮中心指出，該中心去年10月30日與台灣阿斯特捷利康公司簽署1000萬劑新冠疫苗供應合約，截至目前總計已約712萬劑到貨，分別為3月3日11.7萬劑、7月7日62.6萬劑、7月15日56萬劑、7月27日58.2萬劑、8月12日52.4萬劑、8月27日26.5萬劑、8月31日59.5萬劑、9月10日45.8萬劑、9月17日64萬劑、9月30日65.6萬劑、10月13日136萬劑、11月4日14.2萬劑，及本次提供第13批59.4萬疫苗。

本次提供的疫苗係為多劑型包裝(每瓶10人份)，需存放於2-8℃的環境，依臨床試驗每人需施打2劑，本批效期至2021年11月30日。

今天到貨的疫苗效期短，是否可能有過期打不完？疫情指揮中心發言人莊人祥表示，希望第14期開始使用，會提醒地方、醫療機構先使用這批AZ，應該沒問題。

莊人祥進一步說明，第14輪預計在11月13日至19日施打，本輪施打一定會超過59萬劑，先把效期近的疫苗用掉；第15輪也會在11月底前開打，這批AZ使用上都來得及。

他也坦言，國際搶貨之下，本來對方要給我們更多疫苗，但都是同一效期，考量國內可能無法負擔，因此本批僅收59萬多劑。