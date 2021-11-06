黃秋生（左起）來台與年輕演員蔡凡熙、莊凱勛主持實境節目《開著餐車交朋友2》3人一拍即合。（LINE TV提供）

香港影帝黃秋生在台灣主持LINE TV、東森實境節目《開著餐車交朋友》，跑遍各鄉鎮介紹美食，第2季加入莊凱勛、蔡凡熙。硬底子的黃秋生，在台灣也開班授課教表演，讓不少年輕演員趨之若鶩，兒子是否也有興趣入行？他秒回「不會」。

黃秋生跟老婆吳惠貞育有2個兒子，也曾承認有一個私生子，對許多星二代出道的看法，他認為除非對演藝事業很有天份，不然小孩有那麼多選擇，為何總覺得演藝圈很了不起，又不是每個人都是藝術家，「我希望我的小孩快快樂樂、正正常常做一個他自己喜歡的工作」。

他說有次拍戲時，有一位跟他兒子差不多年紀的童星在別組拍戲，趕不過來，「等了2小時後，我問工作人員片酬多少錢？結果很貴耶，我就打電話給我大兒子，那時他還是15歲的中學生，我問他要賺錢嗎，一個晚上有幾千塊（港幣），求他來幫忙演我的兒子。」

他笑說大兒子本來不願意，一聽到有錢才答應，兒子來了之後一直在旁苦等，拍完後，兒子說：「我是不會做這行的，太辛苦了。」黃秋生說，24歲的大兒子現在在加拿大做生意，「我很羨慕我小孩，他好厲害，什麼都懂，到哪裡找律師、怎麼投訴等，什麼都懂」，言語中對兒子感到驕傲。

黃秋生以往鮮少提到家庭生活，此次難得分享夫妻相處，結婚至今29年，也曾傳過婚變。他說沒走紅前，老婆只覺得他是「蚊型股」，意指低價股。某天跟老婆去茶餐廳，他對老婆說：「妳相不相信有一天我來的時候，每個人都會說『黃先生這邊請』」，老婆當時還笑罵他是神經病。

現在他已是家喻戶曉的大明星，「她從來沒想過會有這一天，所以她很快樂。」霸氣十足的黃秋生談起老婆，臉上展露鐵漢柔情，還誇老婆既聰明、口才又好。他表示，網路有很多他的花邊新聞，兩岸三地都有，被問真實性如何？他說「從來沒有做過，別人都以為你做了，這就叫做『傳說』」，他自認沒必要澄清，且他現在最愛的人是老婆無庸置疑，笑回：「怎麼敢說不是，現在都60了，要離開你的話，找不到囉。」

黃秋生與莊凱勛、蔡凡熙主持的《開著餐車交朋友２》每周五中午12點在LINE TV全網獨播，每周六晚10點在東森綜合台播出。