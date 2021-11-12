瑪莎拉蒂3惡煞爆打男大生事件延燒，主嫌張敦量的父親出面說兒子小時候曾因身材遭霸凌，因此學習打高爾夫球當運動，但此說法遭到網友抨擊，「言下之意是沒拿高爾夫球桿揍人是對方好運？」「跟球棒有關係嗎」；還有自稱是張男國小同學的網友出面爆料，張男從小就當老大帶頭打架，高爾夫球也是從小就練，並非出於鍛鍊身材目的。

據ETtoday報導，張父透露，張敦量幼時因為嬰兒肥，經常被同儕取綽號嘲笑，在國小時也曾遭到霸凌，因此長大後才努力運動健身，高中就讀體育班時，擔任了高爾夫球校隊隊長，張父也談及家中的特色就是講義氣與守承諾，「可能在某些地方這樣的風格不一定是對的」。

不過這樣的說法網友卻不領情，Dcard、PTT上有許多文章重砲抨擊張父，不就好險車上不是放高爾夫球桿」、「拿球棒打人關高爾夫球桿屁事」、「言下之意是我兒子沒拿高爾夫球桿揍你已經是你好狗運了」；而張父也被爆出先前為兒子談和解時，還向對方說他車內有棍子，願意讓對方打他兒子打到爽，處事態度令外界質疑。

Dcard上還有1名自稱是張敦量國小隔壁班同學的網友留言爆料，張敦量國小時根本就在當老大帶頭打架，內容明確指出哪間國小哪一班級。（翻攝自Dcard）

Dcard上還有1名自稱是張敦量國小隔壁班同學的網友留言爆料，張敦量國小時根本就在當老大帶頭打架，內容明確指出哪間國小哪一班級，還說張從小就開始打高爾夫球、上台領過好幾次獎，批評張父「真的很會唬爛」，還說「兒子打人，老爸還敢編故事啊」，內容與張父提及的「霸凌」一說完全不同。