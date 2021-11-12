瑪莎惡煞3人打爆宋姓男大生的頭，其中，李韋霖的家在南投，父母經營CNC車床加工廠；李家父母表示，如果宋姓男大生的家人願意接受，他們會去道歉，但強調他們看到新聞報導李韋霖全名，才知道是自己的孩子涉案。

李母表示，兒子和他們住在一起，但是親子關係疏離，平時兒子做什麼事情，她們都不知道；案發後，警方也沒有通知聯繫，所以看到新聞報導時，她們也嚇一跳。

李母強調，她們經濟狀況不是很好，並非富商而是負債的「負」，夫妻倆從早做到晚，沒有雇人，還要付貸款，

李母表示，孩子從小好動，她們疏於管教，因為他的衝動造成的結果，她們覺得很不好意思，會去拜拜求平安，讓大事化小，也希望兒子經此教訓能夠覺醒，以後好好做人。

至於與宋姓男大生和解部分，是否會為兒子李韋霖扛起責任；李母表示，要再思考一下，如果對兒子有幫助，理智上應該是會。她也希望大家集氣，讓宋姓男大生趕快好起來。