日本女星高橋真麻是主播出身，出身演藝世家的她，父親高橋英樹、母親小林亞紀子都是日本著名演員，親民的高橋真麻也不吝嗇在網上分享生活日常，不過，高橋真麻日前則在網上分享幫1歲半女兒戴上防走失牽繩照，未料她卻遭部分酸民轟把孩子當狗，對此，高橋真麻登上節目時也正面反擊。

40歲高橋真麻日前在網上分享育兒經，她幫1歲半女兒買防走失牽繩照，只見以背面入鏡的小朋友肩上揹著背帶、上頭還有拉繩，高橋真麻坦言牽繩對大家的觀感不一，不過為了保護女兒、預防走失，高橋真麻仍會使用牽繩，強調出發點是為了保護孩子。

高橋真麻曬照後，掀起不少家長熱烈討論，一部分認為，高橋真麻是以媽媽的出發點，主要為了保護孩子，不過也有人認為，牽繩沒有考慮到女兒的自尊心，還有人狠批，戴牽繩就像是把孩子當狗。

面對牽繩爭議，高橋真麻近日登上節目時，她則向不敢使用牽繩的父母喊話，認為保護孩子才是最重要，無需在意他人眼光，至於網友說她把女兒當狗，高橋真麻則直言：「小狗也是我們的家人，他們這樣看不起狗，太失禮了吧」，霸氣回擊網上負評。