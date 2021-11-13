知名主持人楊月娥這幾年為了孩子心力交瘁，先前她透露小女兒小蓁罹患血癌，讓她自責是否遺傳了不好的東西給女兒，之後大女兒菱菱也出事，頭痛到無法站立，後來確診是腦炎，連日治療對症下藥後病情已經好轉。今(13日)稍早她又分享小蓁出車禍，她心急到在臉書求援，卻被批評走後門，「瞬間我好想哭，我只是個媽」。

楊月娥小女兒小蓁高三時有次在學校突然發現眼前一片黑，起初她還以為女兒只是課業壓力大裝病，但送到醫院檢查後才發現事態嚴重，更被確診是血癌，讓小蓁氣到在病床上一邊輸血、一邊抱怨媽媽：「妳看吧！我就跟妳說吧！」，幸好完成療程後，小蓁身體已沒有癌細胞，楊月娥也感謝台灣醫療進步。

楊月娥發文批評社會無情。（圖／翻攝自楊月娥臉書）

去年底楊月娥自曝考驗接二連三上門，大女兒菱菱頭痛到無法站立，看過好幾個醫生，換了好幾種藥，最後決定掛急診，讓她相當憂心，之後診斷出是因為腦炎導致頭痛、頭暈、手抖、站不住，才讓楊月娥鬆了一口氣，並發文感謝馬偕的醫療團隊照顧，「找到原因對症下藥，再來就是需要時間慢慢的恢復。」

今稍早，楊月娥透露過了個不平靜的周五夜晚，被女兒的同學通知後才知道小蓁出車禍，但對方沒打疫苗無法進醫院，楊月娥接到電話便馬上出門，路上因太過焦慮便在臉書發求救文，希望有人在附近先幫她確定孩子的情況，卻被酸「媒體人找關係走後門」，令她生氣說：「求援是我的權利，願不願意幫忙是別人的權利，沒有脅迫沒有暴力不行嗎？社會要這麼無情嗎？伸出援手很難嗎？」

幸好楊月娥趕到醫院後，確認小蓁沒有生命危險、意識清醒，而女兒手上佛珠斷了，醫護人員也貼心說：「幫妳擋煞囉！丟了吧！不要帶回家」，並提醒小蓁回家要好好休養，要有心理準備會全身痠痛，楊月娥最後寫下：「心疼孩子，心痛社會，都過去了，點滴在心」。網友回應：「孩子是父母的一切，無關乎父母的職位高低，孩子平安健康就是為人父母的財富，小蓁加油！早日康復」、「任何為人父母的都會有這樣的反應。希望一切安好。」、「不要在意太多流言蜚語！照顧家人跟自己最重要」。