民進黨台中市第二選區立委補選參選人林靜儀，上午參加職能治療師公會全國大會，談到邀請前交通部長林佳龍擔任競選總部主委，她說，因為林深耕地方、最熟悉台中。而面對專業職能治療師，她也強調，健保過去的思維是以醫病為主，未來應逐漸朝向預防失能的方向邁進。

林靜儀參選第二選區立委競選總部將設在原陳柏惟烏日服務處，而林佳龍確定擔任競選總部主任委員、陳柏惟則擔任競選總幹事，林靜儀說，補選的時間很短，目前競選團隊就是民進黨的立委、議員及原本基進黨在台中的辦公室團隊，而林佳龍熟悉地方、經營許多，是最熟悉台中的人。

參加職能治療師公會活動，林靜儀說，台灣未來遇到高齡化社會，老化社會有許多時候都是在預防疾病、避免失能，職能治療師更是在避免失能方面很重要的專業人員，目前健保對於預防失能、嚴重失能經復健好轉後的給付未完善，台灣應該針對這方面及早思考。