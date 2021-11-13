台灣知名電商486先生在臉書貼文秀出捐給民進黨中二選區補選參選人林靜儀100萬元的匯款據，並強調：「子彈來了」。林靜儀今天上午回應時表示感謝及肯定，並表示，「是砲彈級的支援」。

民進黨徵召前立委林靜儀投入中二選區立委補選，她今天上午與同黨中市女議員張家銨同台，在龍井舉辦的公投說明會、晚間將參加霧峰公投說明會、南瑤宮過爐大肚活動及月滿沙鹿晚會等活動，行程滿滿。

林靜儀在龍井區公投說明會中，針對媒體詢問「女力合體如何打出溫柔堅定的選戰？」，她回應表示，張家銨是海線亮點、年輕女性在地方從政最好例子；而她推動性別平等、女性婦權，長期支持女性參與公眾事務及從政，她無論是這次參選或長期與地方第一線女性政治工作者合作，都是很開心的事。

至於台灣知名電商486先生在臉書秀出匯款單表示，他捐出100萬元給林靜儀，並喊出：「子彈來了」。對此，林靜儀今天對小額捐款的支持民眾表示感謝，並回應486先生說：「是砲彈級的支援」