自救會成員表示，據了解芳苑鄉共有12場養雞場的糞便要堆在該處，憑什麼要村民接受臭味，田尾鄉長林守政出面收下陳情書，表示將進一步了解，會盡力捍衛村民權益。(自救會提供／吳建輝彰化傳真)

彰化縣田尾鄉海豐村有業者要興建一座大型雞糞堆置場，引發當地居民不滿，8日上午集結在田尾鄉公所抗議，怒轟「憑什麼芳苑的雞屎要堆在田尾」，自救會成員表示，據了解芳苑鄉共有12場養雞場的糞便要堆在該處，憑什麼要村民接受臭味，田尾鄉長林守政出面收下陳情書，表示將進一步了解，會盡力捍衛村民權益。

8日上午8點將近20位村民集結在田尾鄉公所前，拉起白布條高喊「反對雞屎場，設置在田尾」，村民表示在興建前根本沒有舉行所謂公聽會，突然就審核通過要蓋了，現在只要公所不要發建照，就能阻止這件事情發生，希望公所、縣府能夠捍衛村民的生存權。

自救會表示，雞屎處裡場將收集芳苑12場養雞場的生雞屎，預計可以堆置5、60噸以上的雞屎，屆時所衍伸的問題可不單單只有味道而已，還有秋冬進入禽流感季節，大把大把的雞屎進駐田尾，將伴隨著風漂流，飄進整個田尾公路花園，到時候影響的就不僅僅是村民，還有靠公路花園為生數以百計的店家。

自救會強調，只要公所不發建照，廠商就不能建設；田尾鄉長林守政則說，廠商合法通過申請，公所依法行政沒有不發的理由，但也允諾會將陳情書送交到縣府，並與相關單位進行討論，誓言捍衛村民健康的生活環境。

縣府農業處表示，田尾鄉海豐段建置大型雞糞堆肥廠一案已經通過申請，設置代處理堆肥廠是為解決畜牧場禽畜糞去化問題，避免因曝曬而產生氣味，該廠房申請新式激憤加工肥料處裡設備，不屬於傳統堆肥場，因此較不易產生氣味，也有完善的抽風排氣、化學除臭，未來縣府也會嚴格把關，督促業者，保障民眾生活品質。