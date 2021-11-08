2019年紐西蘭基督城（Christchurch）清真寺血案槍手塔倫（Brenton Tarrant）因背負51條人命被判終身監禁，但他今天透過律師主張是在脅迫下才認罪，現在考慮提出上訴。

自稱白人至上主義者的塔倫去年對51項殺人罪、40項殺人未遂罪、1項恐怖主義罪名認罪，被判終身監禁不得假釋，這是紐西蘭首度出現無期徒刑。

塔倫當時並未抗辯，但委任律師艾里斯（Tony Ellis）表示，澳洲籍的塔倫質疑認罪的決定。

艾里斯表示，31歲的塔倫說當時是遭到脅迫才會認罪，因為他羈押候審期間，遭到「不人道與羞辱的對待」。

艾里斯告訴「紐西蘭廣播電台」（Radio New Zealand）：「他認為最簡單的方法就是認罪。」

艾里斯據報是在驗屍官針對這起2019年3月槍案進行調查之前，接下塔倫的辯護工作，艾里斯並建議他的當事人行使上訴權利。

艾里斯說：「他被判處25年以上，是完全絕望的判決，那是不被允許的，違反權利法。」（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）1101108