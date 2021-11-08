嘉義縣共好生活協會在知名老屋「清木屋」舉辦「先生娘行過朴仔腳-紀實攝影展」，幫大家回顧記憶。（嘉義縣共好生活協會提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣共好生活協會在知名老屋「清木屋」舉辦「先生娘行過朴仔腳-紀實攝影展」，幫大家回顧記憶。（嘉義縣共好生活協會提供∕呂妍庭嘉義傳真）

「先生娘行過朴仔腳-紀實攝影展」，以清木屋主人黃崇哲阿嬤黃吳彩雲為主題，展出一系列家族老照片。（嘉義縣共好生活協會提供∕呂妍庭嘉義傳真）

「先生娘行過朴仔腳-紀實攝影展」，以清木屋主人黃崇哲阿嬤黃吳彩雲為主題，展出一系列家族老照片。（嘉義縣共好生活協會提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣共好生活協會在知名老屋「清木屋」舉辦「先生娘行過朴仔腳-紀實攝影展」，以清木屋主人黃崇哲阿嬤黃吳彩雲為主題，展出一系列家族老照片，其中一張1984年拍攝，閩南語連續劇「鑼聲若響」開鏡大合照，看得到37年前的演員狄鶯、文英、陳淑芳等人，以及時任嘉義縣議長的立委陳明文，特別受到討論。

嘉義縣共好生活協會理事長姜鈞翔指出，清木屋是嘉縣老屋修繕重要基地，保留許多家族老照片，當初團隊決定選取家族老照片作為展覽主軸，就是因為黃崇哲一句「阿嬤照片最多了」，加上黃吳彩雲不僅扮演「桶箍」角色，凝聚家族向心力，更在朴仔腳的教育、政治、醫療有舉足輕重影響力。

姜鈞翔說，這次展出20多件攝影作品，包含黃吳彩雲擔任朴子國中校長、國民大會代表任內重要紀錄，主視覺照片則是1984年閩南語連續劇「鑼聲若響」搭野台、唱歌仔戲的活動影像，尤其在朴子配天宮廟前盛大的開鏡典禮，不但吸引大批人潮，也記錄當時演員陳國鈞、陳淑芳、狄鶯、孫翠鳳，以及青年時期的立委陳明文。

姜鈞翔指出，老照片除了是記憶回顧，也是實在的文獻紀錄，歡迎大家到清木屋喝咖啡、看展覽、聽咱故事 一起來回顧充滿人情味的古早朴仔腳。