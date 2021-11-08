歌迷在絢麗舞台燈光與震耳欲聾的樂音聲中，隨著摔角選手與歌手表演晃動尖叫。（黃子明攝）

摔角選手結合重金屬樂團在節目中演出。（黃子明攝）

歌迷隨著歌手表演晃動身體，台上台下互動熱烈。（黃子明攝）

歌迷隨著歌手表演晃動身體，台上台下互動熱烈。（黃子明攝）

高雄市流行音樂中心Live Warehouse C-10大庫舉行一場結合不同表演形式的音樂活動，演出歌手雖非一線明星，但還是很能帶動現場氣氛。（黃子明攝）

高雄市流行音樂中心Live Warehouse C-10大庫舉行一場結合不同表演形式的音樂活動，演出歌手雖非一線明星，但還是很能帶動現場氣氛。（黃子明攝）

歌迷隨著歌手表演揮動手臂熱烈回應。（黃子明攝）

歌迷隨著歌手表演揮動手臂熱烈回應。（黃子明攝）

疫情趨緩，防疫管制逐步解封，高雄市流行音樂中心Live Warehouse C-10大庫6日晚一場結合不同表演形式的音樂活動，等待已久的大批歌迷演出前在大庫外排隊準備進場。（黃子明攝）

疫情趨緩，防疫管制逐步解封，中央疫情防疫指揮中心開放會展表演活動，高雄市流行音樂中心Live Warehouse C-10大庫日前一場結合不同表演形式的音樂活動《海之鬧VOL.2_橘牆樂園》，終於在歌迷企盼下登場。

這場原本在數個月前就已規劃的活動，因三級管制而延宕，昨天開演前，大批樂迷就已在大庫外排隊等待進場，主辦單位仍依照防疫規定實施實名制，也要求歌迷全程戴上口罩，但無礙飢渴已久的歌迷狂躁情緒，大家在絢麗舞台燈光與震耳欲聾的樂音聲中，隨著摔角選手與歌手表演晃動尖叫，還有家長也帶著小朋友進場，跟著樂音不停扭動身軀；雖然許多演出歌手並非一線明星，但也都是頗具知名小型樂團歌手，台上台下互動極為熱絡。

現場一名李姓觀眾表示，他與好友原本熱愛重金屬音樂及地下樂團表演，聽說此次演出還結合摔角橋段，於是相約來嘗鮮，受疫情升級管制影響，已經有一年多沒有參加音樂活動，對晚上演出覺得很過癮。