李芷婷入選《全明星運動會》第3季，21歲的她是該節目年紀最小擔當，她得知入選當下興奮尖叫：「從第一季播出之今，每周賽事我都會準時觀看，在螢幕前看大家比賽都會心癢癢很想參賽，沒想到這次能參與其中，根本是天上掉下來的禮物！」她為節目自主訓練一周7天日日操體能之餘還得練球、開電競直播外加籌備新專輯，展現年輕就是本錢，她強迫自己當時間管理大師一天24小時當36小時在用。

李芷婷19歲就登北京鳥巢奪《2019中國好聲音》季軍，隔年發行個人首張專輯獲好評，疫情期間她轉戰當電競直播主開拓一片藍海新市場，近日又再入選《全明星運動會》，她笑說：「去年20歲許下的願望都一一實現了，覺得很幸運也很幸福！」她熱愛籃球、排球、棒球等運動，「只要是『圓』的形狀的球我都蠻愛的，因為很喜歡TEAM WORK的感覺，團結就是力量那種精神都讓我覺得很鼓舞。」她小時候曾參加過巧固球校隊出賽，讓她對於巧固球項目頗有信心。

不過她先前投入太多時間在音樂，加上疫情關係，原本固定上健身房的習慣已經荒廢許久，自招體能只有75分，近日除了慢跑、重力訓練，她所屬的唯有音樂還特別找了田徑跟游泳選手協助她訓練，一週體能操練4天，其他3天則是針對專項練習，還要撥出時間上健身房訓練肌耐力，她苦笑說：「現在回家躺著這也酸那也酸，不過意外成果是自己肌肉變硬變結實，很有成就感！」

她近期受邀為球隊開球，請到棒球鄉長陳禹勳做特訓惡補，「老師在賽前教我四縫線速球的握法，以及抬腿等等的投球姿勢，雖然時間不長，但鄉長真的很會教，讓我馬上掌握了訣竅，希望這次沒有丟他的臉！」她也正在籌備明年二月底的演唱會，預計12月中開始賣票，明年也預計推出第二張專輯。

李芷婷受邀站上投手丘當運動女神。（唯有音樂提供）

李芷婷受邀站上投手丘當運動女神。（唯有音樂提供）