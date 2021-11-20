小春（後排右二）最後一天揪大家換上高中制服，完成這趟「畢業旅行」。（好看娛樂提供）

瘦子（右）、大淵擔任神秘嘉賓。（好看娛樂提供）

由台視、好看娛樂共同製作的實境節目《全明星觀察中》，找來江宏傑、小春等人展開為期14天的同居生活，節目從9月初開播至今累積不少忠實觀眾，而這段同居生活也將迎來最後1天，在最新一集當中，大夥一早就開始收拾東西，江宏傑表示很不喜歡離別的氛圍，一邊喃喃自語「不想收行李」，還跑到小春房間幫忙摺衣服，把握分別前最後相處的時間。

7人帶著複雜的心情踏出房門後，映入眼簾的是林敬倫這14天來的心血，以7人特徵為主題的「漫畫」就陳列在桌上，江宏傑更稱讚他觀察入微連小細節都不放過，把「破音小傑」畫的唯妙唯肖。

另一方面，高中就讀劇校的粿粿，學生時期沒有穿過制服，早在節目剛開錄時她就提過想一起穿制服拍紀念照，小春一直把這件事記在心上，並選在最後一天揪大家換上高中制服，搭上巴士前往海邊完成這趟「畢業旅行」。

趁一行人前往海邊不在家的同時，神秘嘉賓瘦子、大淵也來到民宿，人都還沒見到面，第一件事就是先處理小春交代的「驚喜」，由瘦子親手做飾品禮物、大淵找總舖師一起張羅最後的晚餐辦桌，瘦子還吃味的表示「小春從來沒說過我們（頑童）3個要一起做個什麼，現在居然要送禮物給他們。」

談及怎麼看兄弟在節目上的表現，瘦子則感性說：「感覺好像小春是自己的小孩，來參加他的畢業典禮，到學校看他怎麼跟同學相處。」這話一講完自己也覺得很肉麻。而《全明星觀察中》最後一天的同居生活將拆成上、下2集，於每周日晚8點在台視播出。