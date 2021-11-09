日前好萊塢爆送命意外，因工作人員輕忽裝備安全性，致使男星亞歷鮑德溫(Alec Baldwin)持槍誤殺女攝影師哈里娜哈欽絲(Halyna Hutchins)，眾人還來不及好好收拾內心的傷痛，片場又爆意外，一名燈光師在片場遭蜘蛛咬傷，因有劇毒，可能必須截肢保命。

亞歷鮑德溫上月上個月21日在拍攝新片《Rust》時，演出拿道具槍對鏡頭擊發的橋段時，沒想到槍裡有真的子彈，當場射殺在鏡頭後的女攝影師哈里娜，同一顆也擊中助理導演喬爾蘇扎(Joel Souza)，前者死亡後者重傷，事發突然，全劇組錯愕又傷痛，哈里娜的9歲兒子更因喪母太悲傷，呈現失語狀態。

不料眾人還來不及收拾心情重新振作，《Rust》片場又出意外，燈光師米勒(Jason Miller)在哈莉娜被槍擊離世後，接替她的工作，被指派為協助後續拍攝收尾的工作小組成員，不料他竟在工作中被毒蜘蛛咬，是一種棕色遁蛛(Brown recluse spider)，毒性不容小覷。

棕色遁蛛(Brown recluse spider)身長約6-20公釐之間，毒性強，被咬傷者很快就會出現紅斑。（圖/shutterstock）

「天空新聞網(Sky News)報導，對於米勒的意外負傷，親友已幫他在募款網站JustGiving開啟了專頁，上頭詳述了米勒遭毒蜘蛛咬傷的狀態與嚴重後果，米勒被咬後，如今手臂肌肉正逐漸壞死，引發了敗血症，事發後他一直住院中，醫生幾乎是天天幫他動手術，以盡可能保住他完整的身體，但惡化的話，米勒很可能得截肢保命，失去手臂，當然也難以回歸燈光師的工作。