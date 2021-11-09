嘉義縣成立智慧農業跨域整合平台，今宣布啓動「智慧農業推動計畫」，希望導入大數據，補助設備經費，幫助農漁民省工、省成本。（呂妍庭攝）

嘉義縣成立智慧農業跨域整合平台，今宣布啓動「智慧農業推動計畫」，希望導入大數據，補助設備經費，幫助農漁民省工、省成本。（呂妍庭攝）

嘉義縣成立智慧農業跨域整合平台，今宣布啓動「智慧農業推動計畫」，希望導入大數據，補助設備經費，幫助農漁民省工、省成本。（呂妍庭攝）

為協助農業轉型，嘉義縣成立智慧農業跨域整合平台，今宣布啓動「智慧農業推動計畫」，希望導入大數據，補助設備經費，幫助農漁民省工、省成本，在太保市從事溫室栽培的大原山農場負責人周慶原認為，除設備外，透過大數據資料的累積、分析，可幫助新進農民少走冤枉路。

縣府農業處透過訪視過程，歸納出影響農友導入智慧農業兩大主因，包括欠缺資訊來源、諮詢窗口，就算有需求、興趣也不知道要問誰，另就是考量投入成本與報酬，為縮短農友獨自在技術應用上摸索的時間，農業處欲透過「智慧農業跨域整合平台」，做為農友和業界媒合管道。

農業處長許彰敏說，智慧農業跨域整合平台成員包括農漁畜產業者、農民、政府部門、學研單位及技術業等44位成員，並透過瑠公農業產銷基金會協助彙整，以發行月刊方式整理智慧農業相關資訊供農民參考。

周慶原說，他的溫室導入陽光、溫度、溼度等監測系統1年多，已累積一筆數據資料，目前與他一樣持續紀錄的農友約2、30人，一旦平台建立起來，參與農民就能把資料上傳形成大數據，且透過各界分享資訊，能協助農民決策更順利。

今上午記者會，縣長翁章梁、農委會科技處長王仕賢、縣議員林秀琴、許有疆、陳文忠、林緗亭、姜梅紅都一同到場關心智慧農業走向，翁章梁指出，智慧農業相關設備和技術雖已發展多年，可能實驗狀況與實際田區狀況有落差，現有技術未必符合實際田間應用需求，導致普及率不高，也反映智慧農業的推廣確實遭遇困難。

翁章梁說，縣府整合雙向跨域平台，用台灣最強的科技業導入農業，為減輕農民初期建置負擔，明年度起將補助農民及農民團體設置相關設備，補助額度為2分之1，上限100萬元，以提升智慧農業在嘉義縣的永續發展。