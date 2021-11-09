受到疫情衝擊，老字號的台南大億麗緻酒店去年雖宣布歇業，許多旅宿業者也都慘澹經營，但台南市政府從去年至今，仍成功輔導11家旅館、150家民宿取得合法登記證，累計全市合法旅宿業家數已經突破700家，成長率6都第一。

市府觀光旅遊局指出，儘管新冠肺炎重創觀旅業，但隨著疫情趨緩，市場也日漸回溫。鑑於旅宿業是台南市發展觀光旅遊的重要推手，市府在疫情期間除協助業者申請中央相關營運紓困補貼之外，更極力爭取地方特別預算，提供旅宿業者加強防疫作為、提升防疫品質、紓困貸款利息補貼等相關措施，讓台南市的旅宿業能在逆境中站穩腳步，進而締造住宿率勇冠6都的佳績。

觀旅局還說，疫情期間，市府團隊輔導旅宿業合法化的腳步並未停歇，從去年至今已成功輔導11家旅館、150家民宿取得合法登記證，累計全市合法旅宿業家數突破700家，上演逆勢成長的佳績。

市長黃偉哲也認為，交通部2016年核定台南雙城觀光地區指定案之後，開啟台南城市觀光的新紀元。如今府城巷弄裡眾多特色老屋，在文創青年的巧思改造下，化身為一棟棟老屋民宿，讓遊客可以近距離體驗歷史場域，融入台南人的新旅人日常。

此外，區域內市民的閒置房產，也因民宿及文創產業的設置，得以活化創造收益，以及獲得完善保存，不僅帶動在地經濟發展，更達到文化傳承的目的。