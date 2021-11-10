男大生開白色福斯擦撞黑色瑪莎拉蒂，被打到顱內出血昏迷。（截自監視畫面）

台中18歲宋姓男大生開車擦撞瑪莎拉蒂，竟遭3名惡煞打到頭骨破裂、顱內出血，迄今仍陷入昏迷。警方調查，下手3惡煞皆無業、有聚眾鬥毆前科，瑪莎拉蒂登記在李姓駕駛母親名下，推測李男是富二代。不過男大生家屬質疑，3惡煞疑似在博弈公司上班。

宋姓男大生7日凌晨開白色福斯休旅車載著同學一車5人，行經台灣大道切入慢車道時，擦撞一輛黑色瑪莎拉蒂「海神」。「海神」駕駛李姓男子（25歲）與乘客張姓男子（23歲）下車理論，雙方發生拉扯衝突，李男、張男與另一陳姓男子徒手或持棍棒，3人圍毆宋姓男大生，還打電話叫了2車多人來助陣，幸好員警迅速抵達，將3名惡煞逮捕。

台中市警局第六分局表示，李男等3人無業，瑪莎拉蒂登記於駕駛李男的母親名下，3人都有聚眾鬥毆前科，因下手極重，有致人於死的動機，警方將3人依殺人未遂、妨害秩序、恐嚇及傷害等罪嫌移送台中地檢署偵辦。

雖警方表示3惡煞無業，但據TVBS報導，男大生家屬質疑3人從事博弈行業；此外也希望7日晚上12點40分多，有經過的車和報案的路人，可以提供相關畫面。