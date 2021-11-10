37歲台日混血女星Makiyo（川島茉樹代）2012年因醉後向計程車司機施暴名聲大壞，演藝事業也因此跌落谷底，近年才逐漸有了起色。近日她在臉書開直播，自曝被計程車司機怒嗆：「妳要講清楚啊」，最後還把她載到錯誤的地點，讓Makiyo超傻眼憤怒，最後不忘自嘲：「還好我沒喝醉哈！」

Makiyo早年出道以清新形象走紅，更因第一張專輯搭上《麻辣鮮師》主題曲一炮而紅，但2012年她和日籍男性友人友寄隆輝及圈內好友湘瑩、丫子搭計程車時卻鬧出口角，Makiyo還被拍到對司機拳打腳踢，Makiyo本想上門對司機家人致歉，對方也將她拒於門外，導致Makiyo手上代言、節目一夕全無。

Makiyo無奈分享遇到沒禮貌的司機。（圖／翻攝自Makiyo new 川島茉樹代臉書）

近日媒體報導，Makiyo轉行做直播業拍賣二手衣服和包包，兩個月便賺帳10萬台幣，加上她近來從事代理飾品生意，每個月酬勞也有10多萬，她受訪時表示對目前的生活和工作很滿足，自己決定要將重心移往網路電商，有意淡出演藝圈，對演藝工作也沒了野心，表示：「一直都不想當藝人，賣衣服才是我的本性」。

近日Makiyo帶寵物去公園散步並開直播跟粉絲聊天，透露離開家時叫了計程車，上車後想跟司機再三確認是否知道實際位置，對方先嗆：「我住台北40年，妳覺得我會不知道嗎」，Makiyo強調自己要去的是華山附近的寵物公園，司機又回沒講清楚，下車後她才發現司機完全載錯路，讓她無言又生氣還很想投訴對方，直說：「還好我沒喝醉哈哈哈」，粉絲也回她脾氣變好，「別氣，當花錢消災」。

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