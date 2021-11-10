大陸國台辦副主任劉軍川日前表示，「統一後台灣的財政收入可用於改善民生」，並談到兩岸統一之後的一些安排，這是在向外界傳遞怎樣的訊息？這些言論對大陸促進統一進程是有利的嗎？大陸國台辦發言人朱鳳蓮今天（10日）在例行記者會中回應，祖國完全統一，是歷史必然大勢，是台灣前途所在，台灣同胞利益所繫。

朱鳳蓮表示，「和平統一、一國兩制」是大陸始終堅持的對台基本方針，是實現國家統一的最佳方式，既充分考慮台灣現實情況，又有利於統一後台灣長治久安，最符合包括台灣同胞在內的中華民族的根本利益。「一國兩制」在台灣的具體實現形式會充分考慮台灣現實情況，會充分吸收兩岸各界意見和建議，會充分照顧到台灣同胞利益和感情。

朱鳳蓮重申，在確保國家主權、安全、發展利益的前提下，和平統一後，台灣同胞的社會制度和生活方式等將得到充分尊重，台灣同胞的私人財產、宗教信仰、合法權益將得到充分保障。台灣將永保太平，民眾將安居樂業，共享中華民族偉大復興的榮耀。

朱鳳蓮表示，有強大祖國做依靠，台灣同胞的民生福祉會更好，發展空間會更大，在國際上腰桿會更硬、底氣會更足，更加安全、更有尊嚴。

對於劉軍川表示，「統一後台灣的財政收入可用於改善民生」，陸委會稱大陸「沒有認清兩岸現狀」。朱鳳蓮駁斥，兩岸現狀很明確，世界上只有一個中國，台灣是中國的一部分。儘管海峽兩岸尚未完全統一，但中國主權和領土從未分割，大陸和台灣同屬一個中國的事實從未改變。

朱鳳蓮指出，民進黨當局出於頑固謀「獨」的政治私利，變本加厲地拿台灣民眾的血汗錢購買軍火，大肆以「金援」謀求所謂「固邦」，佔用更多本應用於台灣民生福祉的社會公共資源。台灣民眾辛勤勞動創造出的財富，如果不用於購買武器，不揮霍於「金錢外交」等無用之處，而用於發展經濟、改善民生，台灣民眾對生活狀況不會如此不滿。展望未來，兩岸統一後，台灣民眾創造的財富盡可用於改善民生，民生福祉將得到充分提升。