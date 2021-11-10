美國好萊塢男星迪恩·斯托克韋爾（Dean Stockwell）曾以《朱門孽種》、《長夜漫漫路迢迢》2度榮獲坎城影展最佳男主角，2015年全面息影回歸藝術創作，未料今（10日）傳他已在3天前去世，享壽85歲。

根據外媒綜合報導，迪恩的發言人傑伊·施瓦茨表示，迪恩已在周日（7號）凌晨因自然原因在家安詳過世，消息一出震驚外界。

迪恩出身演藝家庭，父親曾在迪士尼動畫電影中《白雪公主》為白馬王子配音，從小耳濡目染之下，7歲開始在百老匯演出，70年的演藝生涯中，曾以電影《嫁给暴徒》獲得奧斯卡提名，最聞名的則是科幻劇集《量子飛躍》，4度入圍艾美獎。但他退出演藝圈2次，曾搬到新墨西哥州從事房仲業，家人對此發表聲明：「迪恩一生都在名利和隱私中來回搖擺，他是一個叛逆者，才華橫溢，總是追求自由、呼吸著新鮮空氣。」

迪恩·斯托克韋爾在影壇70年，曾多次入圍及獲獎。（圖／達志）

迪恩一生結婚兩次，首任太太是同為演員的米莉·佩金斯（Millie Perkins），代表作為《安妮·弗蘭克日記》和《射擊與旋風騎士》，但兩人僅維持2年便離婚；第二任太太是紡織專家喬伊·馬爾琴科 (Joy Marchenko)，夫妻倆育有2名孩子，只是23年後宣布離婚，當時已68歲的迪恩後來並未再婚，2015年息影後以全名「羅伯特·迪恩·斯托克維爾」進行藝術創作，常常在美國各地辦展覽。