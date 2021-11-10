法國沒斷層地震帶？ 學者狠打臉後... 蘇貞昌「改口」了

四大公投將於下個月舉行投票，其中重啟核四議題，國民黨立委羅明才昨(9日)質詢行政院長蘇貞昌時建議向法國取經，遭反問「你知道法國沒有地震斷層帶嗎？」但有學者反駁蘇「睜眼說瞎話」，因法國明明有地震帶。蘇今(10日)改口表示，「如果要更精準的來講，法國只有東南部很小一塊有地震帶...」。此說法曝光後，引發網友一陣討論，不少人批「又再騙了...」。

羅明才9日在立法院質詢時表示，「法國都是用核電，是不是我們可以來重啟一個未來百年大計的核能第五電廠，最棒的安全核電廠設施，最好的最貴的沒有關係，可以安全、用百年、又符合溫室氣體效應，我們像法國來取經，台灣重啟核能的未來就是核能發電的第五廠」蘇貞昌反問，「那委員你認為要建在哪裡？」。

羅明才接著說，這個要很專業的研究，自己並非專家，但法國70%的發電都是用核電？蘇貞昌對此問，「那委員你知道法國沒有地震斷層帶，你知道嗎？台灣有地質斷層帶，而法國的隔壁德國，在總理梅克爾時代零核電」。

蘇貞昌的說法引發學者批評，他今上午接受媒體聯訪時則是表示，如果要更精準的來講，法國只有東南部很小一塊有地震帶，而法國的地震頻率非常少、規模非常小，他們也沒把核電廠建在地震斷層帶上。

不少網友都在相關新聞報導底下發表看法，已有破百則留言，有人表示，「亂說一通」、「能騙就騙 騙不過就拗，拗不過就硬拗」、「又不是第一次了」、「不要太計較了啦」、「又再騙了...穿幫又開始找藉口...掉漆啊」。但也有網友認為，立法院問這個，該立委是期待得到什麼答案？