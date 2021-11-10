台銀「喇叭」張博勝(左一)跟表現優異學童合照。(台銀提供)

為提倡正當休閒活動與培養籃球運動風氣，台灣銀行籃球隊每年都會舉辦籃球公益活動，期待能提升學童籃球技術跟團隊運動精神，本次公益籃球活動台銀全隊到齊，讓偏鄉學童可以得到台銀球星近距離指導，將籃球運動向下紮根，享受屬於他們的籃球饗宴。

9日才在屏東打完友誼賽的台銀籃球隊隨即趕往埔里，10日上午造訪魚池鄉新城國小，這個全校僅138人的小學怎能錯過這個機會，在蔡鳳琴校長熱情的帶領下，雖然因雨無法在球場盡情學習，台銀籃球隊仍在川堂跟停車場進行分組教學，從球感、運球、籃球趣味競賽，一直到變成球員與學生間的舞蹈PK，讓全校師生紛紛感受到球星們親切的魅力，相約下次如果有中部賽程一定到場為台銀加油，且相約要成為台銀最強的啦啦隊。

台銀籃球隊甫結束上午活動，下午就趕到埔里鎮綜合球場指導大成國中、南光國小、埔里國中、埔里國小等4個埔里鎮籃球重點推廣的籃球隊成員，從基本動作、2對2到3對3小組訓練到團隊訓練賽，讓所有學員學習到更高階的訓練更高強度的訓練。

學員更組成明星隊與台銀籃球隊進行全場比賽，南光國小女籃隊陣中擁有多名身高條件相當優異的選手，而在課程及比賽中，台銀「喇叭」張博勝頻頻蓋她們火鍋，隊友笑稱是要毀了她們的籃球夢嗎？當然喇叭會有自己一貫說詞，在全國賽她們一定不會遇到我這麼高的魔王選手，喇叭是在幫她們，期許她們全國賽能夠大放異彩。

在開心地並滿足的結束一整個下午的籃球課程，學員們也相約如有打進全國冠軍賽，時間允許的話，台銀也會去現場為他們加油。本場台銀公益籃球營，台灣銀行也幫每位學員準備許多周邊贈品，讓每個熱愛籃球的小學員帶著燦爛的笑容相約明年再見。