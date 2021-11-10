台灣少子化問題嚴重，小班教學和特殊教育都是家長關心的議題。市議員林祈烽、施志昌和鄭功進3人關心各級學校的班級人數，尤其是要付出更多心力和資源的特殊教育班，希望台中市的特教班級人數能與中央同步調整為每班12名，保障學生的受教權。教育局長楊振昇表示，現階段已在研議中，會比照中央訂定的人數來辦理。

林祈烽9日在教育文化業務質詢時指出，照現行規定，高中職每班人數是35人，國中是30人，國小是29人為原則。但是，時代在進步，孩童都很聰明，狀況就會變多，增加許多老師在教學和行政的負擔，所以家長都希望班級學生能再減少，特殊教育班的同學人數更應該要調降。

林祈烽表示，根據家長、教師和專家學者的研究調查，特教班的師生比最好是1比8，才能保障學生的受教權，台中市現有4所教殊教育學校，分別是市立台中特教學校、啟明學校和啟聰學校，還有私立的惠明盲校。110學年度，這4所特教學校的身心障礙學生每班的開缺名額都是13名，但國立的特教學校，每班都只有12名而已，家長和老師們希望111學年開缺時，可以與中央同步，每班再減少一名學生。

教育局長楊振昇說，能充分理解特教老師的辛苦，降低特教班的學生人數是一個好的目標和理想，現階段國立特教學校師生比是1比12，一定有其考量，1比8是各方人士的期待，但教育的理想可能無法一步就到位，中央應該也有注意到這個問題，至於明年台中市特教班要調整為12名學生一事，現已在研議中，會比照中央的人數來辦理，儘快朝這個方向來做。

林祈烽強調，特教班的老師就像是丟進火堆中的蠟燭一樣，在教學現場必須根據不同的學生調整其教學方式，課程的設計、教材編選、教具製作、教學評量，還有學生的行為與輔導等等，如果每班再調降一名學生，就能解決老師部份的壓力，讓其他學生多獲得一些關照，請局長全力處理，預算如需增加就增加，該增班就要增班，保障所有特教生的受教權。