台灣中油永安液化天然氣廠於2018年在廠區港域發現珊瑚，永安廠長洪憲榮10日說，這證明永安港區的水質環境適合珊瑚生長，歡迎鄰近小學報名參觀，眼見為憑。珊瑚會到永安港域作客，可能與永安廠這15年來排放「鑽石水」（經過濾的冷卻海水）有關。

其實，在永安廠建廠之前，永安港域並沒有發現珊瑚，中油永安廠港務組員工是在廠區北堤路旁的棧橋旁拜拜時發現水下疑似有珊瑚，經過專家鑑定，確實是珊瑚。

洪憲榮表示，提到石化產業，總令人聯想到暗黑的工廠與難聞的氣味，但在永安天然氣廠下的水域卻出現奇蹟，由於水質清澈，多樣珊瑚、魚類在此繁殖，港域周遭的白帶魚、螃蟹也很豐富。

珊瑚對生長環境要求嚴格，包含日照充足、水質清澈，且水溫也要控制，若水溫上升容易白化，且珊瑚的生長周期非常漫長。洪憲榮指出，這與永安廠的製程冷排水無償提供給附近養殖戶或許有關，冷排水又稱鑽石水，對龍膽石斑魚相當有益。永安又稱為「石斑魚的故鄉」，遠近馳名。

對於未來要如何保育這得來不易的珊瑚，洪憲榮說，可能會與高雄市海洋局合作，商討保育政策。洪憲榮也歡迎附近小學生到場參觀，結合環境教育，眼見為憑，了解中油在永安港域的努力，配合政府作能源轉型，提供廠區給師生做室外教學。

談到台電興達廠以燃氣發電，近來在附近埋管，洪憲榮指出，共氣屬於台電的工程範圍，台電有針對新機組埋設專用管36吋工程，中油則有24吋專管，未來這兩條管線都會派上用場。