光學元件廠保勝光學(6517)自結前9月稅後盈餘為2384萬元，每股盈餘為0.85元，歐美地區疫情逐漸穩定，電影院陸續開放，民眾恢復正常從事戶外休閒活動，帶動投影機、狙擊鏡、瞄準器及望遠鏡銷量回溫，搭配自動檢測設備及半導體設備對高階鏡頭需求增溫，保勝積極切入該產品應用領域，可望帶動2022年之成長。

保勝光學於1970年成立，為台灣第一家光學製造公司，承襲美、日、德三大光學產業國家技術，專精於高附加價值的玻璃鏡片及鏡頭利基型市場，產品應用領域包含電影院用專業投影鏡頭、天文及航太光學、運動光學、自動檢測設備(AOI)檢測設備、半導體設備、醫療設備等。

保勝光學表示，公司專注投入大尺寸玻璃鏡片及鏡頭利基市場，聚焦高階客製化、高值化精密光學鏡頭市場需求，主要競爭優勢包括：擁有提供客戶total solution之能力、具備自主研發設計、製造、測試之能力、彈性製造能力及導入AI製程優化系統，持續提升加工能力等，透過強化競爭優勢，長期深耕高階鏡頭之研製技術，取得多家國際性跨國企業的認證，成為其長期專業鏡頭的供應商。

受到全球新冠疫情持續延燒影響，致使歐美客戶延後出貨，衝擊保勝光學上半年營運，不過隨著新冠疫情逐步趨緩，下半年出貨回溫，公司自結前9月合併營收為3.08億元，毛利率22.79%，稅後盈餘為2384萬元，每股盈餘為0.85元。

隨著歐美地區疫情逐漸穩定，電影院陸續開放，民眾恢復正常從事戶外休閒活動，帶動投影機、狙擊鏡、瞄準器及望遠鏡銷量回溫，且疫情促使企業加速轉型，自動檢測設備及半導體設備對高階鏡頭需求釋出，保勝積極切入該產品應用領域，可望帶動2022年之成長。

保勝光學將於11月12日上興櫃掛牌。