前駐泰國代表李應元於今（11）日晚間傳出因胰臟癌在台大醫院過世，享壽68歲。對此，民進黨立委管碧玲在臉書發文哀弔，並表示，「像親人離開一樣傷痛，什麼都無法訴說」。

前駐泰代表李應元。（圖/資料照片）

李應元前陣子因感染大腸桿菌身體不適，8月初向蔡英文總統提出辭呈，回國進行調理與醫療。總統府8月4日發布總統令，李應元已准辭職，應予免職，自9月1日生效。李應元當天發表公開信表示，今年5月感染大腸桿菌以來，身體漸感不適，體力也不堪負荷，唯恐有負職務所託，與家人商議後，決定向蔡總統提出辭職，以便回國進行調理與醫療。

李應元8月26日離任返台，明顯身形型消瘦，與往日形體大有不同，見到媒體前來採訪，仍然很有精神地道謝、並雙手合十謝謝大家。

李應元於今（11）日晚間因胰臟癌在台大醫院過世，享壽68歲。消息一出，引起政壇一片惋惜。管碧玲11日在臉書發文表示，李應元辭世，對她而言，就像親人離開一樣傷痛，什麼都無法訴說….只是相信，你依然是帶著瀟灑爽朗的笑聲，走他的天堂之路。「你會反過來安慰大家，用最慣有的一聲笑，然後說：『莫要緊～～～』」。