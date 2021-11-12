前駐泰代李應元11日不敵壺腹癌病逝，享壽68歲，國內醫師曾指出壺腹癌較為罕見，加上腫瘤生長位置也會影響診斷結果，若腫瘤堵住膽管或胰管，就會出現黃疸症狀，若堵塞現象不嚴重，確實難以察覺，發現時已經是末期。

台北榮民總醫院肝膽腸胃科醫師吳俊穎表示，「壺腹」位在膽管和胰管相會進入十二指腸的交界處，當膽管進入十二指腸的括約肌長出腫瘤，就是壺腹癌。

吳俊穎解釋，壺腹是「交通要塞」，就像許多道路交會的圓環，一旦腫瘤阻塞膽管和胰管，膽汁淤積無法流入十二指腸，就會出現黃疸症狀，包括皮膚和眼白變黃、小便顏色變深、糞便顏色灰白，也可能胃口不佳、體重下降。

淤積的膽汁可能引發感染，不出半個月會出現發燒、上腹痛，若是胰管也被堵塞，少部分患者可能併發胰臟炎，出現腹痛、噁心、想吐等症狀，末期患者還可能引起腸道出血。

吳俊穎建議，6、70歲以上長者可以每隔幾年固定接受腹部超音波和抽血檢查，如果發現膽管變粗，可以進一步做膽管鏡或核磁共振檢查，及早在還未出現症狀前就發現腫瘤，盡早摘除，一旦出現症狀則要盡快就醫。