莫德納（Moderna）周四為其新冠疫苖辯護，稱其疫苖對於預防染疫重症、住院和死亡的保護，超過併發心肌炎的風險，且完整接種兩劑後出現突破性感染的機率較低。

該公司上周宣布美國食藥管理局正在審查心肌炎的相關報告，因此需要更多時間決定是否授權兩劑型莫德納新冠疫苗用於12至17歲青少年。

莫德納醫療長Paul Burton周四表示，與接種輝瑞/BioNTech疫苗的人相比，30歲以下男性接種莫德納疫苗後發生該罕見心臟炎症的報告病例相對較高。

他引用法國12至29歲男性的數據，即接種莫德納新冠疫苗後，每10萬人中有13.3例心肌炎病例，而接種輝瑞疫苗則為每10萬人中僅有2.7例。

不過，他也提出美國疾病管制和預防中心（CDC）的數據，即接種莫德納新冠疫苖的人，其輕症或重症發病率低於接種輝瑞或嬌生疫苗的人。

此外，接種莫德納疫苗者，每10萬人中有86個突破性感染病例，而接種輝瑞疫苖者，每10萬人中有135個突破性感染病例。數據亦顯示，未接種疫苗者染疫死亡的風險是接種疫苗者的11倍。

Burton表示，雖然我認為衛生當局正在仔細評估相關數據，但他們仍繼續推薦使用mRNA-1273莫德納疫苗，我們相信接種莫德納疫苖的好處遠大於其風險。

歐洲在今年7月批准莫德納新冠疫苗用於青少年，但在考量心肌炎風險下，芬蘭和瑞典等國家已經暫停30歲以下者接種莫德納疫苖。

Burton表示，科學家仍在試圖了解為什麼年輕男性在接種疫苗後會出現心臟炎症，部分科學家推論這可能與荷爾蒙有關，尤其是睾酮素，也可能是因為莫德納疫苗使用的mRNA劑量高於輝瑞疫苖。Burton也認同這兩點是可能的原因。