台中市疫苗第一劑接種率約8成趨近全國平均，第二劑僅約4成5，顯見民眾對於施打第二劑疫苗意願較為低落。市議員江肇國、周永鴻質詢時，建議市府應結合市府進行中的購物節，讓施打疫苗民眾能抽現金、抽豪宅，提高民眾的施打意願。衛生局長曾梓展說，這個想法不錯是好意見會來規畫。

江肇國表示，台中市庫存約疫苗AZ有6萬劑、莫德納有2萬劑、BNT有10萬劑，而提高疫苗覆蓋率不僅是中央責任，地方政府更應積極配合，市府應思考如何在有效期限內施打完庫存劑量，並提高群體保護力。

江肇國說，中央是制定大原則方向，細項規劃與施打，還要仰賴地方合作，才建立完善的防疫安全網。市府應該趁疫情稍微趨緩，民眾已經開始出門，要有更積極的態度。除讓民眾、企業來申請；建議市府應該要主動出擊，甚至可到好市多、新光三越、國家歌劇院等人群聚集的地方來合作接種站。

江肇國表示，高雄還提出獎勵政策，推出65歲以上長者來施打疫苗，贈送有機米；台中市現在似乎也沒有想過更有效的鼓勵作為。市府應結合進行中的購物節，讓來施打疫苗的民眾有抽獎的機會，打疫苗能抽現金、抽豪宅，提高民眾的施打意願，提升台中疫苗覆蓋率。

衛生局長曾梓展強調，台中市第一劑疫苗施打率79％左右，高於全國，第二劑45％，跟全國接種率差不多；施打可參加購物節抽獎這個想法不錯，是好意見會來規畫。

衛生局表示，為積極提升接種率，台中市除透過合約醫療院所及快打站提供接種服務外，針對長照機構住民及國高中學生已提供到機構及校園集中接種，另針對失能7、8等級行動不便市民，更提供到宅接種的貼心服務。