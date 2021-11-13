衛福部長陳時中疫情期間脫口罩喝酒、唱歌的影片近日在網路瘋傳，陳時中12日坦承，影片地點「內湖區確實有可能、就是餐廳」，但不知影片是誰拍的。台北市議員王世堅認為，對於是不是有參與這樣的宴席？是否有碰到不適當的人？此事是否會造成形象減損？陳時中個人應該要負責。

王世堅12日在中視政論節目《庶民大頭家》中表示，任何部長都不能和相關業務的業者吃飯，「絕對不行」，如果看到不適合的、要避諱的人，就應該趕快離開，「禮貌上打個招呼，就應該趕快離開」，這是基本的避嫌，而針對這支影片，王世堅也提出了兩點看法。

王世堅指出，在時間錯置的部分，是必須譴責，最初放出這支影片的人誤導民眾，讓大家以為在三級警戒的時候，全國最高防疫總司令竟然知法犯法，這是不對的，這在什麼時候發生，就是什麼時候，不要去誤導，「這個部分，我譴責放出影片誤導的人」。

王世堅認為，針對影片的實質內容，是不是有這樣的宴席？是不是有不適當的人，陳時中要針對個部分、形象是否會減損，他個人要負責。因為到現在為止，還沒查詢到背景上的相關人員是誰。

王世堅坦言，作為民意代表，我們常常接到地方上的好朋友邀請出席活動，當然從政者希望能結識越多人、露臉越多越好，但基本上大家都有區分，也就是不適當的場合、人員絕對要避免，最好事先就知道，就可以避開。陳時中過去沒參選過，不知道是不是對這部分比較不了解，但這次影片流出，錯置的部分，我們社會譴責；自我形象的部分，「我覺得陳時中部長會自己擔起這個責任」。