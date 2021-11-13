「2021雲林縣國產精品咖啡生豆評鑑」成績出爐，品嘗精品咖啡就在咖啡節。（張朝欣攝）

雲林縣政府「2021雲林縣國產精品咖啡生豆評鑑」成績出爐，13日在古坑鄉農業休閒中心舉辦頒獎典禮，由東碧莊園以85.85分拿下最高榮譽特等獎，雲林縣長張麗善到場頒贈獎盃，並邀請大家本月20至28日參加「2021台灣咖啡節」，品嘗最優質的國產咖啡。

「2021雲林縣國產精品咖啡生豆評鑑」今年共有121件生豆參賽，不僅件數較去年成長，其品質更是大幅提升，有97％以上生豆達到精品等級，經評鑑團隊依據SCA美國精品咖啡協會標準規範，選出30件生豆進入決賽，最後由東碧莊園獲得特等獎，古峰咖啡莊園與嵩岳咖啡莊園獲頭等獎。

張麗善表示，古坑咖啡可以說是台灣咖啡的代表，提到咖啡就會想到古坑。此次活動由縣府與農糧署共同舉辦，透過咖啡生豆評鑑，除了讓大家憶起古坑是台灣咖啡原鄉外，更透過國際級的評鑑制度，建立生豆各項標準，提升本縣咖啡豆品質。

張麗善說，縣政府近年致力於輔導咖啡農生產無農藥殘留的生豆，產銷履歷面積逐年攀升，並持續加強生產管理、後端加工及多元行銷，藉以提高國人對國產咖啡的喜愛及信任。「2021台灣咖啡節」將於本月20至28日在古坑鄉華山國小、綠色隧道登場，邀請全台民眾一起來品嘗最優質的咖啡。

評鑑技術顧問吳原炳老師提到，古坑咖啡經過農委會、縣府、地方農會、咖啡農近20年改良，今年參賽生豆無論在乾淨度、甜度、風味，都比往年進步，回甘度特別強，有如高級紅酒般非常耐喝，前3名分數非常接近，所有生豆平均分數達82.5，品質為歷年之最。