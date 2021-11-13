冬天想喝碗熱湯，便宜又方便料理的泡麵是好選擇，因為深受台灣人喜愛，延伸出各種泡麵的創意吃法，成為冬天的熱門話題之一。有老饕就分享自己泡麵的獨門吃法，引起網友熱烈討論。

原PO分享自己吃泡麵都會加白飯，引起網友大讚。（圖／翻攝自臉書家常菜）

一名網友昨(12日)在臉書社團家常菜分享，他剛下班，肚子空空的想來點吃得飽的食物，所以他泡了一碗熱呼呼泡麵，並且加入白飯，瞬間變成超大一碗，看起來相當有飽足感，原PO非常推薦，也好奇大家是否會這樣加「你們有加過嗎？」

貼文一出不少老饕紛紛大讚，「泡麵的湯跟白飯是絕配」、「我經常這麼做」、「任何泡麵我也會這樣吃，原來我不孤單」、「很愛，不過我會把飯跟泡麵一起煮」、「泡麵重度愛好者，覺得好吃」、「冷冷的天氣，就是要這樣吃，暖呼呼」。

也有其他人分享各種吃法，「沒有白飯加麥片也可以」、「京都來ㄧ客加泡菜超好吃的，下回可以試看看」、「加冬粉也好吃」、「以前當兵時常買一度讚控肉麵，加皮蛋、鰻魚罐頭、韓式泡菜」、「稀飯泡麵也可以喔」、「大腸麵線也會加白飯，好吃」。