日本皇室秋篠宮夫婦長女真子14日上午和夫婿小室圭搭機前往紐約展開新生活。

10月剛結婚的日本皇室秋篠宮夫婦長女真子今（14）日上午和夫婿小室圭搭機前往紐約展開新生活，值得注意的是，真子一改過往盤起的成熟髮型，放下一頭烏黑長直髮，不少網友驚呼「可愛」，有網友評論，真子已經是平民了，髮型、服裝等束縛就別管了。

真子今天上午與夫婿小室圭拉著行李現身東京羽田機場，準備搭乘飛機前往美國紐約展開新生活。

根據日媒拍攝的畫面，穿著一身深色輕裝的真子一改以往盤起的髮型，放下一頭烏黑長直髮，與過往端莊、溫柔的形象判若兩人，走動時，黑色瀏海與側邊髮絲隨著真子的步伐飄動，模樣相當清新。

對於真子的新造型，不少日本網友讚美「可愛」，一名網友評論，真子要搭長途飛機，放下頭髮、穿著寬鬆服飾是很正常的，臉上也散發放鬆的表情，這名網友說，真子現在已經是平民了，髮型、造型等就先別管了。

通過安檢時，真子也被要求拿下口罩確認是本人。

走在真子前頭的小室圭也未抓頭髮，讓頭髮自然地旁分，他穿著圖騰造型的毛衣外套通關，打扮也相當輕便。

羽田機場上午約有100名媒體記者在現場守候，夫妻倆僅向媒體點頭致意，並未發言。

日本放送協會（NHK）報導，真子與小室圭10月26日結婚後，就一直住在東京一間公寓，小室圭目前在紐約一家律師事務所任職，在東京期間一直以遠距方式工作。

消息人士透露，夫妻倆在啟程赴美前這段時間，向王室成員及支持兩人的人表達感謝。

小室圭並未通過紐約州律師考試，他預計2月繼續參與考試。

消息人士透露，在友人協助下，小室夫妻將在紐約租房展開新生活。