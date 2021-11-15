監視器完整錄下看護出手畫面

曹先生2019年4月透過仲介公司請來Lina照顧母親，隔年7月開始母親頻頻受傷，Lina稱母親在浴室跌倒額頭縫針，耳朵也莫名出現積血腫脹。（家屬提供／吳建輝彰化傳真）

老婦腰部出現5公分深的褥瘡。（家屬提供／吳建輝彰化傳真）

謝姓負責人（右２）也到現場解釋，但家屬並不領情。（吳建輝攝）

彰化一名曹姓男子在縣議員曹嘉豪的陪同下舉行記者會，控訴他透過仲介公司找來看護Lina照顧中風老母親，沒想到卻慘遭虐待，包括強行灌水、爆打頭部、腰部甚至有一個深達5公分的褥瘡，最重要的是仲介公司的處裡態度令人傻眼，謝姓負責人也到現場解釋，但家屬並不領情。家屬表示，真的求助無門才選擇揭發出來，如此惡質的外勞與仲介公司，必須公諸於世。

曹先生表示，看到監視畫面真的相當痛心，殘暴的餵食與毫無人性的施虐，跟仲介反應卻告知因疫情無法提供更換，他們只好報警處理，但警方要求負責人到案時，負責人卻說正在睡覺無法前往，而到案後還反問他們是否知道外傭存款金額等無關問題，一副無關緊要的感覺，賠償等問題全推給外勞。

曹先生說，隔日仲介突然帶著外傭到家裡，對母親狀況不聞不問，只要求支付外勞薪資，建議他們撤銷告訴談和解，否則半年內就沒有外勞可用，還說期間外勞逃跑的話就算雇主責任，絲毫沒有人性的處裡方式，與爆打的外勞如出一轍，讓他心痛至極。

曹嘉豪表示，他陪同家屬製作筆錄到深夜，仲介的行為令人匪夷所思，外勞的行李內滿滿都是新的網購品，根本就是預謀犯案為回家做準備，知道雇主有裝設監視器，爆打時還看著監視畫面，宛如魔鬼的眼神，真的相當惡劣，爆打後就只能遣返，難道政府就沒有能其他做為。

縣府勞工處回應，對於移工對照顧者施暴行為，表示震驚及嚴厲譴責，接獲案件後隨即聯絡施暴移工之仲介公司了解全案處理情形，要求仲介與移工前來縣府說明，函請勞動部廢止該名移工聘僱許可及限令出境，不得再於我國境內工作，如涉及刑責者，應移送司法機關偵辦，另依違反就業服務法、老人福利法裁罰及公告其姓名。

社會處表示，受暴之被看護人為65歲，係老人福利法之適用對象，依該法51條規定，「依法令對老人負扶養義務或依契約對服務對象負照顧義務，對老人有身心虐待之行為，處3萬元以上15萬元以下罰鍰，並公告其姓名。