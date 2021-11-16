暖冬飲品不是只有熱奶茶或熱咖啡，85度C推出冬季限定飲品，以台灣當季新鮮水果為基底，11/18號起推出「寶島水果茶」和「金桔檸檬」，標榜真材實料，消費者可一邊喝熱飲，一邊大啖寶島當季蘋果、芭樂、柳丁和檸檬。金桔檸檬則是採用新鮮桔汁、生機蔗糖，無防腐劑滿滿維他命C，鮮甜好喝。另外，曾引起粉絲瘋狂的暖暖桂圓紅棗茶和薑茶強勢回歸，此次同樣採期間限定販售。

85度C「寶島水果茶」使用斯里蘭卡進口的錫蘭紅茶，黃金比例搭配鮮果鳳梨、柳丁和百香果汁為基底，自然茶香提出水果的鮮甜，門市現點現做香氣四溢，豪不手軟的鮮切蘋果、芭樂、柳丁和檸檬片四大天王作為裝飾，除了視覺感十足，還能滿足咀嚼控的最愛，品嘗一下當季新鮮水果，後勁是茶葉清香，讓人回味無窮。

金桔和檸檬兩種水果都富含維生素C，「金桔檸檬」採用新鮮台灣本土金桔和檸檬汁為基底，兩者味道相互襯托，放入提味話梅帶出層次，鹹甜微酸不澀口，不同於其他手搖飲，85度C金桔檸檬使用生機蔗糖，天然不死甜，也是此次新品中唯一不含咖啡因飲料。

另外，85度C桂圓紅棗茶和薑茶是每年冬季經典熱銷，11/18號復刻上市。薑茶以台灣老薑蜜漬成薑片沖泡，入口就能嘗到薑片特有的辛香。桂圓紅棗茶特有的柴燒香味，每一杯都可以喝得到真材實料的桂圓果肉，秋冬季節轉換之際，滋潤溫暖身心。