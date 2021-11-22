受到東北季風影響，中央氣象局稍早表示，今日基隆北海岸有局部大雨發生的機率，並針對基隆市及新北市發布大雨特報。另外，氣象達人彭啟明也指出，北部及東半部都要留意，會容易有雨勢，風勢也會明顯增強，周二是這波冷空氣最強的時候，但周三、周四開始水氣就會減少，有機會可看到陽光露臉。

彭啟明今（22）日稍早於個人臉書粉專《氣象達人彭啟明》表示，由於冷高壓正在北方快速南下中，高壓前緣的冷鋒也已經在台灣北部上空，因此清晨苗栗以北一直到北海岸，都已有雨勢發生，北部及東半部都要留意雨勢，風勢也會明顯增強，尤其是沿海的風勢會很有感。

彭啟明提醒，今日要更注意降溫，白天陽光有限，清晨戶外氣溫雖接近20度，但下午溫度就會明顯下降，低溫預計降至17至18度，「降溫很有感」。今晚北部就會降到14度上下，中部及東部地區午後也會開始降溫，晚上大約只剩15至16度；南部及台東則是下午才會開始降溫，溫度降至17至18度，「這一波北台灣還是最有感」。

彭啟明說，預期明日是這波空氣最強的時候，整天都是涼涼冷冷的天氣型態，周三清晨受到輻射冷卻影響，西半部都有機會降到14-16度，部分風口或空曠郊區也有機會降到12-14度。周三白天開始水氣減少，會開始有陽光；周四會顯著回溫、周五北方冷高壓會再度南下。

最後，彭啟明指出，這一波冷高壓讓整個東南亞都降溫，且接近冷氣團的水準，預期未來一兩周，可能12月初時，還有一波強冷空氣南下，一波波的冷高壓南下，「這是很典型進入冬季型態」。