高端未做混打臨床試驗 柯文哲：77萬人成實驗白老鼠

接種高端疫苗的民眾想出國，須再補打2劑國際認證疫苗，台北市長柯文哲16日直言，不懂醫學就算了，懂的話是愈想愈氣，其他國家都有AZ混打莫德納或BNT的臨床試驗，高端沒有做過混打臨床試驗，反而要上線了；新北市長侯友宜認為，若沒辦法得到國際認同，對人民來講會有很多不方便的地方。

柯文哲與侯友宜今出席雙北世界壯年運動會組委會揭牌儀式，2人被問及接種高端疫苗的民眾，若要出國需破天荒打4劑，侯友宜先是推給柯文哲「你先說，人家要你先說」，柯文哲接著表示，這本來就預期中的事，高端拿不到WHO的EUA緊急授權使用，更不要說拿到WHO的認證就更困難。

柯文哲說，問題是有77萬人打第1劑高端，除非這些人不出國，要出國還是要重打，成了實驗的白老鼠。至於混打這更好笑，其他國家AZ加莫德納或BNT，全世界有臨床試驗混打，高端沒有做過混打臨床試驗，反而要上線了，老實講，不懂醫學就算了，懂的話愈想愈生氣。

侯友宜認為，疫苗是一個大家用科學論證方式看待，一定要品質好，更重要的要有國際認證、接軌，若沒辦法得到國際認同，對人民來講會有很多不方便的地方，希望疫苗用專業科學以及能和國際接軌來看我們施打的疫苗。