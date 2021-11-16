台中市實施公車優惠政策已10年，發展至今每年公車搭乘人次已超過1億以上，今年1月1日實施雙十公車「市民限定」優惠新制。市長盧秀燕16日在市政會議表示，完成綁卡及註記已突破141萬人次，台中市公車運量除5月底受國內疫情影響，運量降低至疫情前1成5，疫情趨緩公車運量回升，已回到疫情前8成運量，並持續回升中。

市政會議今日由台中市公共運輸及捷運工程處進行「市民限定乘車優惠政策執行成果」專案報告。

台中市長盧秀燕表示，今年1月1日實施雙十公車「市民限定」優惠新制，目前完成綁卡及註記已突破141萬人次。（盧金足攝）

盧秀燕指出，雙十公車實施市民限定乘車優惠，受惠族群有四類，第一是居住偏遠地區的民眾，搭車經濟負擔可以減少許多，同時有助於均衡城鄉發展；第二是學生，學生上下課依賴公車，透過雙十公車乘車費用可大幅降低。

第三為長者，出遠門最多也只扣敬老愛心卡10點，可以鼓勵長者出門遊玩及訪友，有益身體健康；最後是兒童，搭公車享優惠外，搭捷運也有半價優惠，好處很多；鼓勵尚未綁卡的市民朋友，可至台中市94個綁卡地點申請綁卡，搭公車享優惠。

台中市公共運輸及捷運工程處長張應當表示，台中市公車運量除5月底受國內新冠肺炎疫情影響，運量降低至疫情前的1成5左右，後續隨著疫情趨緩，公車運量回升，目前已回到疫情前的8成運量，並持續回升中，可見市區公車已成為民眾「行」的一部分。

張應當指出，透過綁卡資料及運量分析，可分析出不同路線及年齡層的使用者特性，如通勤通學路線、商務路線、觀光路線等，將可作為未來調整公車路線、服務班次與時間的參考依據，強化台中市大眾運輸串聯，建構完整市區公車路網，滿足民眾乘車需求，也可提升公車座位利用率，盼透過公共運輸策略，降低私人運具比率。

此外，也將持續觀察市民、非市民的使用習慣改變，滾動式檢討公車乘車優惠政策，作為未來台中市MaaS規劃的重要參考數據，透過整合其他大眾運輸服務，提供市民朋友更便利的使用體驗，貼近民眾使用需求。

台中市公共運輸及捷運工程處強調，搭乘大眾運輸工具請全程佩戴口罩並配合各項防疫措施，攜手防範疫情，共同打造更安心、安全的公共運輸搭乘環境。

「市民限定」交通卡務必由本人使用，交通局將不定時派員隨車稽查，若經查獲將交通卡轉讓或借用他人使用，自查獲日起取消其乘車優惠一年以上，呼籲民眾切勿以身試法。