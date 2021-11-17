家樂福抗漲省更多 推出買1送1、第2件5折 09:072021/11/17 中時 郭家崴 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 家樂福抗漲省更多，推出買1送1、第2件5折等優惠。（家樂福提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 經濟部指示量販、超市設置「平價專區」，家樂福有3大因應做法，在「抗漲省更多」的前提下，從「安心價商品」、「促銷目錄」、「自有品牌」下手提供優惠及平價的商品，享有更多買1送1、第2件5折。 家樂福抗漲省更多，推出買1送1、第2件5折等優惠。（家樂福提供） 「安心價商品」就是超過300支商品保證長期穩定價格；「促銷目錄」提供上千種商品促銷優惠；以及買了就超值的「自有品牌」，皆於即日起在全台推出。 拚就業 拜登簽署1兆美元基建法案 拜登1兆美元基建 優先整治港口 #家樂福 #抗漲 #買1送1 #量販店 #5折 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 下個40年 周俊吉落實永續好生活 04:102021/11/17 財經焦點 春節居檢擅自外出 最高罰百萬 04:102021/11/17 生活新聞 15輪97萬人可混打 拚年底2劑覆蓋率6成 04:102021/11/17 生活新聞 交通事故死亡增1成 騎士行人最多 04:102021/11/17 地方新聞 義大周年慶 4亮點周五登場 04:102021/11/17 財經要聞 合庫投信提升綠色投資實力 04:102021/11/17 全球財經 佳兆業傳未付債息 啟動寬限期 04:102021/11/17 全球財經 明年第1季人力需求 11年新高 04:102021/11/17 社會新聞 百貨周慶熱銷榜揭曉 歐系洗碗機精品搶手 04:102021/11/17 時尚消費 萬泰科Q3獲利 略低於Q2 04:102021/11/17 證券．權證 戴立綱吹蠟燭不忘防疫 04:102021/11/17 娛樂新聞 生活熱門新聞 全聯哪款醬油膏好吃 網推2牌子「嚐過就回不去了」 - 生活 莫粉變心？台大醫曝這款疫苗快沒了 莫德納剩超多 - 生活 超市盒裝蛋「價錢一樣」怎挑？婆媽曝3秘訣：一定是好蛋 - 生活 新電視買10萬 小夫妻開箱一動作 再噴3萬 - 生活 24歲女還在啃老 她對朋友苦笑：快活不下去 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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