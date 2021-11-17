經濟部指示量販、超市設置「平價專區」，家樂福有3大因應做法，在「抗漲省更多」的前提下，從「安心價商品」、「促銷目錄」、「自有品牌」下手提供優惠及平價的商品，享有更多買1送1、第2件5折。

家樂福抗漲省更多，推出買1送1、第2件5折等優惠。（家樂福提供）

「安心價商品」就是超過300支商品保證長期穩定價格；「促銷目錄」提供上千種商品促銷優惠；以及買了就超值的「自有品牌」，皆於即日起在全台推出。