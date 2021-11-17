高雄1名人妻小芳（化名）3年前主動追求另名男子、展開婚外情，2人交往後被小王得知她已婚，進而分手，但她的丈夫事後仍發現出軌證據提告，小王辯稱交往過程都以為小芳已離婚；但法官發現小王曾對小芳說「你如果想要當炮友，應該早早跟我講，我就不用這樣子付出，偶爾帶你去旅館上床就好」，判2人須賠償20萬。

判決書指出，小芳與丈夫結婚6年多、與有1子1女，她在2018年結識另名男子，並向男子謊稱已離婚並表達愛意、希望交往，最後男子被小芳的誠意所感動，拋棄本來的女友，與小芳交往並同居，不過他之後還是得知小芳根本還未離婚，氣得提出分手。

小芳的丈夫日後發現手機對話紀錄，發現小芳曾對男子說「謝謝曾經擁有彼此的小孩」、「如果又懷孕的話當作什麼都沒有你能嗎？」小芳疑似曾懷上男子的孩子並墮胎，丈夫得知後決定提告；但小芳解釋訊息內容是男子的女友拿她的手機傳出的，男子則稱交往期間他都不知道小芳已婚，後來得知已即時分手，稱自己也是受害者。

法官發現男子事後得知小芳已婚時，曾說小芳說「其實你如果想要當炮友，你應該早早跟我講，我就不用這樣子付出啊，就偶爾帶你去旅館上床就好了，這樣不是很簡單，後面的事情都沒有」，認定男子即便知道小芳已婚，仍會發生婚外情，確實已侵害配偶權，判2人須賠償小芳丈夫20萬元，可上訴。