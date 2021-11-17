違法聯合行為對市場自由競爭秩序、消費者權益均有重大危害，但業者為避免違法行為被發覺，皆以隱密、偽裝的方式運作，為鼓勵握有事證的企業內部人或民眾向主管機關提出檢舉，公平會今天修正通過「檢舉違法聯合行為獎金發放辦法」，把最高檢舉獎金發放數額由5000萬元調高為1億元。

「檢舉違法聯合行為獎金發放辦法」也把檢舉獎金發放計算基準並由「每案」修正為「每名」檢舉人，且檢舉獎金100萬元以下部分為一次發放；檢舉案件只要經確定為違法聯合行為，即使因情節輕微等因素未裁處罰鍰，公平會仍得視檢舉人所提供證據資料的價值，發放每名檢舉人5萬元以上100萬元以下的檢舉獎金。

公平會呼籲社會大眾，踴躍提供相關事證向公平會檢舉，經公平會查證屬實後，即有機會能獲取高額獎金。公平會也提醒，不得與具有競爭關係事業以契約、協議或其他方式合意，共同決定商品或服務之價格、數量，或有其他相互約束事業活動違法聯合行為，以免觸法。

公平會副主委陳志民說，從有檢舉聯合行為奬金至今已發給6件，此次全面提高獎金至原有的2倍，希望鼓勵民眾勇於檢舉聯合行為。