37歲台日混血女星Makiyo（川島茉樹代）2012年因醉後向計程車司機施暴名聲大壞，演藝事業跌落谷底，近年來靠著投資和創業成為月入60萬的CEO，終於大翻身，日前她在臉書開直播拍賣二手衣，卻被網友惡意棄標，讓她忍不住怒轟：「講這種話好玩嗎？」

Makiyo日前因為要搬家整理出不少衣服，多到有上萬件，便整理出來開直播出清，2星期就賣出500件，為她進帳10萬元，然而也有網友對她此舉不滿，還嗆她賣的東西是垃圾，對此，Makiyo也不甘示弱回擊：「我原本就不想買，你的東西就是爛的東西、垃圾」。

Makiyo氣到大罵髒話，她認為自己很認真在賣東西卻被網友惡意棄標，讓她非常不開心，「好玩嗎？你覺得好玩嗎？」她表示對方用高價標下一大箱商品，接著便消失，不聯絡也不匯款，這種行為讓她很頭痛，「你這種酸民，不幽默啦！」

Makiyo也語出驚人宣布，同期的藝人也都跑去做網路電商，未來不打算再接通告露臉，她要退出演藝圈，將事業重心轉往電商，「我一直都不想當藝人，賣衣服才是我的本性！」