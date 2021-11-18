蔡英文總統今天上午以錄影方式為「2021 Meet Taipei 創新創業嘉年華」開幕活動致詞，肯定「Meet Taipei」已成為亞洲規模最大，最具代表性的新創展會。她指出，政府除加碼青創貸款、改善投資環境，也推動NEXT BIG計畫，組成第一批「新創國家隊」，讓臺灣的新創之星踏上國際舞台。未來也將和大家共同努力，讓臺灣的創新產能，在各個領域開花結果。

蔡英文表示，在疫情獲得穩定控制下，「Meet Taipei」新創展會不僅在臺北舉辦實體活動，下個月還會延伸到高雄，串連起全臺灣源源不絕的新創活力。

她感謝新創夥伴，「因為有各位的熱情和努力，臺灣的創新實力，持續受到世界的肯定」。好的新創人才，需要有好的新創環境，才能夠盡情的發揮。這幾年，政府除了加碼青創貸款、改善投資環境，也推動NEXT BIG計畫，組成第一批「新創國家隊」，讓臺灣的新創之星踏上國際舞台。

蔡英文表示，Startups for tomorrow，各位的好點子，將創造更美好的明天，政府會一起跟大家共同努力，讓臺灣的新創產能，在各個領域開花結果。她也期待，透過這樣的聚會，激盪出更多精采的火花。