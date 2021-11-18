民進黨狹行政資源宣傳公投 柯文哲酸：在為選舉存糧

台北市長柯文哲昨赴凱道與國民黨北市議員羅智強合體直播，還大膽預測「反萊豬公投一定會過」，今日更加碼表示護藻礁、公投綁大選應該都會過，但重啟核四則是五五波，針對民進黨狹龐大行政資源宣傳公投，柯也揶揄，大家都知道他們在為選舉存糧。

柯文哲今赴北市議會答詢，議員王鴻薇詢問，柯昨說反萊豬公投一定過關，但行政院發言人羅秉成今表示，相信只要多跟國人溝通，政策將贏得支持。柯對此笑回，「他講的不會成功」，還說只要把2012年蔡英文反萊豬的影片一直播、一直播就會垮了，因為每天大家都在傳來傳去。

台北市長柯文哲。（摘自北市議會議場轉播）

王鴻薇追問，既然柯認為反萊豬會過，那公投綁大選、護藻礁及重啟核四他怎麼看？柯文哲回應，他認為護藻礁、公投綁大選應該會過，但重啟核四看起來是五五波，王也笑說「看來你對這4大公投還算蠻樂觀的。」

王近一步表示，民進黨現在利用龐大的行政資源宣傳公投，行政院長蘇貞昌還說中油、台電都可以加入宣傳行列，好奇柯怎麼看。柯文哲則說，不要讓我講實話啦，他們正在為選舉而「存糧」，這大家都曉得。