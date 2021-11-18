可口零食誰都愛，但有些零食已隨著時代更迭，只能懷念、無法回味。有網友發文盤點過去熱門停產的零食，貼文一出掀起一波回憶潮，其中最經典的零食「歐斯麥巧克力餅乾」，更讓不少網友狂推，沒一個比得過。

一名網友在PTT上發文回憶，自己小時候吃過很多零食，乖乖就是其中一樣，不只有經典的五香、椰香口味，後續還推出了巧克力跟咖哩口味，但他最愛的花生口味已經停產，想吃也吃不到。

原PO同時也好奇詢問，大家最懷念什麼哪些已停產的零食，掀起熱議，「嘰哩呱啦小時候很常買來吃」、「唐三鼠」、「曼陀珠有出過一款檸檬優格口味，超好吃」、「浪味烏龍麵」、「義美優格葡萄球」。

眾多留言中，被最多網友點名狂推的懷舊零食，就是歐斯麥巧克力餅乾，「歐斯麥真的經典」、「歐斯麥的巧克力夾心餅乾，超級好吃」、「歐斯麥真的好吃」、「目前市面上巧克力餅乾沒一個比得過歐斯麥」、「歐斯麥巧克力餅乾，此生最愛」。